Milan, la telenovela non è finita | James Rodriguez in attesa

La telenovela James Rodriguez non è ancora finita per il Milan: il trequartista colombiano potrebbe arrivare a gennaio

Sono tanti i calciatori offensivi trattati dal Milan nell’ultima sessione di calciomercato. Alla fine è arrivato Junior Messias, nell’ultimo giorno utile. Uno dei papabili che ha cercato Paolo Maldini è stato James Rodriguez, in uscita dall’Everton da quando Carlo Ancelotti è andato via. Il trequartista colombiano avrebbe voluto giocare in Serie A, che è anche l’unico dei maggiori campionati che gli manca nella sua carriera. Ma i costi dell’ingaggio erano proibitivi e così il Milan ha deciso di puntare sull’ex Crotone. Ma emergono ulteriori novità sul futuro di James.

Milan, James Rodriguez rifiuta la Turchia

Secondo quanto riferito dal giornalista colombiano Pipe Sierra, l’Everton aveva un accordo con l’Istanbul Basaksehir per il prestito secco di James Rodriguez. Tuttavia, il giocatore ha rifiutato la destinazione. Preferisce, infatti, restare in Inghilterra per ancora qualche mese prima di andar via. Magari destinazione Milan, aspettando Maldini nella trattativa. A questo punto, non è escluso che il trasferimento verrà concretizzato nella finestra di mercato invernale. Soprattutto se Messias dovesse deludere le aspettative.