La Juventus gioca d’anticipo: doppia contropartita per battere l’Inter!

La Juventus è sempre sulle tracce di Raspadori: possibile assalto tramite contropartite tecniche per anticipare l’Inter. Cifre e dettagli

Le prime pagine di siti e quotidiani sono state tutte per Kean e Raspadori all’indomani della cinquina rifilata dall’Italia di Mancini alla Lituania. Il neo centravanti della Juventus ha realizzato una doppietta, un gol con un’autorete causata, invece, per il classe 2000 del Sassuolo. Il ct può così tornare a sorridere dopo le opache prestazioni realizzative delle due precedenti partite, e l’attacco azzurro del futuro fa ben sperare. Kean è appena tornato bianconero, mentre Raspadori è destinato a far parlare di sé anche in orbita Juve e big di Serie A. Il gioiello neroverde sarà con ogni probabilità conteso già a partire dalle prossime sessioni di calciomercato, con Inter e Juventus in prima fila. Ecco la possibile mossa di Cherubini: l’assalto per anticipare Marotta su Raspadori. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Ferrero fissa il prezzo per Damsgaard | Juventus avvisata

LEGGI ANCHE >>> Niente rinnovo e addio | Un altro grande ex per la Juventus

Assalto Juve a Raspadori: la mossa per anticipare l’Inter

La valutazione di Raspadori da parte del Sassuolo è già schizzata ad almeno 20-25 milioni di euro, e sembra destinata a salire di partita in partita e di gol in gol. La Juve potrebbe così giocare d’anticipo ed accelerare per l’assalto al giovane centravanti. Dopo la lunga trattativa per Locatelli, la società bianconera potrebbe riaprire i discorsi con Carnevali, mettendo stavolta sul piatto delle contropartite tecniche. Due possibili profili, giovani e di prospettiva, che farebbero al caso dei neroverdi sono Luca Pellegrini e Kaio Jorge. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Erede Cristiano Ronaldo: la Juventus sogna il super colpo

Il primo, valutato circa 10 milioni di euro, sacrificabile anche a titolo definitivo, mentre il neo arrivato brasiliano potrebbe essere girato in prestito. Due pedine importanti per arrivare a Raspadori ed anticipare l’Inter e Marotta. I nerazzurri sono avvisati.