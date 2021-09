Niente rinnovo e addio | Un altro grande ex per la Juventus

La Juventus ci ha recentemente abituata ad alcuni grandi ritorni come quelli di Morata e Kean, e non è detto che in futuro non ne possa andare in scena un altro. Il futuro di Coman

Il calciomercato nasconde spesso e volentieri soprese piuttosto interessanti con grandi amori che fanno giri immensi e poi ritornano. A proposito di grandi rientri ne sa qualcosa la Juventus che questa estate ha ritrovato in panchina Massimiliano Allegri, artefice di ben 5 scudetto consecutivi vinti. Con lui in coda alla finestra estiva di mercato, per rimpiazzare Cristiano Ronaldo, è arrivato anche il giovane Moise Kean, che la Juventus aveva venduto all’Everton un paio d’anni fa salvo ritrovarlo ora. I bianconeri nel recente passato hanno inoltre riportato a Torino anche Bonucci e la stagione scorsa invece Alvaro Morata. Una pratica quella dell’ex che ritorno piuttosto abusata dalle parti della Continassa.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’ex Coman? Non rinnova col Bayern

Alla luce dei tanti precedenti non vanno quindi esclusi altri rientri alla base. Nel caso specifico va tenuta sott’occhio la situazione di Kingsley Coman, che secondo quanto rimbalza dalla Francia non rinnoverà il contratto con il Bayern Monaco che è attualmente in scadenza a giugno 2023. Il destino del francese è quindi segnato: l’ex bianconero la prossima estate potrebbe lasciare i bavaresi, che non vorrebbero perderlo a zero dopo un anno.

Coman vorrebbe un’esperienza in Premier League, ma non va escluso un ritorno di fiamma della stessa Juventus, molto abituata ai ritorno dei grandi ex, ed ancora a caccia di un big affermato da mettere in attacco dopo l’addio di Ronaldo, il tutto considerando anche il contratto in scadenza di Bernardeschi e il futuro da decifrare dei Kulusevski. Con un solo anno di contratto a quel punto anche le pretese economiche del Bayern dovrebbero essere riviste verso il basso a dispetto dei 60 milioni di valutazione attuale del francese.