Il Barcellona ‘blocca’ la Juventus: il gioiello è intoccabile

La Juventus vuole aumentare il livello del centrocampo in futuro e tiene il mirino puntato sul Barcellona: gli spagnoli, però, alzano il muro

Il centrocampo è il grande problema della Juventus. Allegri ha voluto fortemente l’acquisto di Locatelli durante l’ultimo calciomercato estivo. Dopo una trattativa estenuante durata mesi con il Sassuolo, la società è riuscita a portare a termine l’acquisto e accontentare il proprio allenatore. Ma il tecnico livornese non può essere pienamente soddisfatto. Il livello della mediana è sceso notevolmente negli ultimi anni e il talento azzurro ex Milan non può bastare a risolvere la situazione. I piemontesi hanno provato anche a realizzare il ritorno di Pjanic a Torino. Il bosniaco è molto stimato dal mister e le sue caratteristiche al momento mancano. L’operazione, però, non era fattibile e il regista ha poi deciso di sposare il progetto del Besiktas.

C’è preoccupazione tra i tifosi e non solo, a maggior ragione considerando l’inizio in campionato della squadra. Prima un pareggio deludente contro l’Udinese, poi la sorprendente sconfitta contro L’Empoli all’Allianz Stadium. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, è già proiettata al futuro e tiene sotto costante monitoraggio diversi profili per potenziare la zona centrale del campo. In questo senso, occhi in casa Barcellona.

La Juventus è bloccata, il gioiello del Barcellona è intoccabile

Stiamo parlando di Pedri. L’ultima stagione del gioiellino spagnolo, classe 2002, è stata davvero impressionante. L’ex Las Palmas ha messo in mostra una qualità tecnico/tattica e una costanza di rendimento fuori dal comune e ormai è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere di Koeman.

Ecco perché, come riferisce ‘Okdiario.com’, i blaugrana non hanno alcuna intenzione di privarsene. Il contratto del centrocampista – ora valutato intorno ai 70-80 milioni di euro – è in scadenza giugno 2022 con opzione per un altro anno, ma Laporta vuole fortemente il rinnovo e si lavorerà alacremente per trovare un nuovo accordo. Il presidente del Barça, quindi, ‘blocca’ la Juve, che dovrà presumibilmente continuare a guardarsi attorno.