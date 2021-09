Il Milan punta un bianconero: la ‘risposta’ della Juventus

Milan sulle tracce di Kulusevski: la società rossonera monitora la situazione dell’esterno svedese. Ecco la ‘risposta’ della Juventus

Nella nuova Juventus di Massimiliano Allegri sembra esserci poco spazio per Dejan Kulusevski. Il talento classe 2000 ha vissuto una prima stagione di alti e bassi con Pirlo in panchina, senza però riuscire ad imporsi come ad esempio fatto da Chiesa. E con Allegri la sua situazione potrebbe anche peggiorare: lo svedese parte indietro nelle gerarchie, al momento come riserva dell'esterno della Nazionale. In estate si è anche parlato di una sua possibile partenza in prestito e dell'ipotesi Atalanta, ma alla fine non si è fatto nulla. La situazione dell'ex Parma potrebbe però ingolosire altre big del nostro campionato, e non è escluso che la dirigenza bianconera possa valutare la sua cessione. Una possibile destinazione potrebbe essere anche il Milan di Pioli: ecco tutti i dettagli. Tutte le cifre e i dettagli.

Milan su Kulusevski: la Juventus punta Theo Hernandez!

Il tecnico rossonero si affida ormai da anni al consolidato 4-2-3-1 e Kulusevski potrebbe rappresentare il profilo ideale per ricoprire il ruolo di esterno destro sulla trequarti, con ottime chance di affermarsi titolare. Il club rossonero monitora così la situazione dello svedese: nel caso in cui non dovesse trovare spazio con Allegri non è da escludere una sua possibile partenza già a gennaio. Il classe 2000 ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe anche approfittarne per sondare il terreno per Theo Hernandez. La società bianconera è già stata accostata al terzino francese, che figura in cima alla lista di Cherubini per il post Alex Sandro.

L’ex Real Madrid è a sua volta valutato almeno 50-60 milioni dal Milan, e ovviamente ritenuto al momento incedibile. I rossoneri si priveranno di Theo Hernandez solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. La Juventus è avvisata.