Club di Premier torna su McKennie: scambio con la Juventus

Tornano le sirene in casa Juventus per Weston McKennie: interesse dal club di Premier League con il quale si potrebbe intavolare uno scambio

La Juventus deve ritrovarsi e deve farlo il prima possibile. I bianconeri sono partiti molto male in questo inizio di campionato, pareggiando contro l’Udinese e perdendo contro l’Empoli. Ora ad aspettare la squadra di Allegri c’è il big match contro il Napoli, dove gli assenti saranno molti. In rosa poi sono ci sono alcuni problemi da risolvere, come quello legato a Weston McKennie, centrocampista che non rientrerebbe nelle grazie di Allegri e che ha appena violato la quarantena.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, a tornare a farsi avanti per lo statunitense potrebbe essere l’Everton, club che già in estate lo aveva osservato con interesse. Possibile scambio con un esubero d’élite dei ‘Toffees’.

L’Everton torna su McKennie: possibile scambio con James Rodriguez

Destino simile quello di Weston McKennie ed James Rodriguez, anche se il centrocampista statunitense sembrerebbe essere preso ancora in considerazione da Massimiliano Allegri. Rafa Benitez invece, allenatore dell’Everton, sembrerebbe non voler puntare sul colombiano, che sarebbe in cerca di una nuova sistemazione.

Così tra i due club potrebbe svilupparsi uno scambio che porterebbe ai ‘Toffees’ il centrocampista della Juventus, già osservato in estate. Mentre ai bianconeri arriverebbe James Rodriguez, giocatore di caratura internazionale con esperienza e grande tecnica.