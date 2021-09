Inter, il City pronto all’assalto: scambio stellare e Juventus ko

L’Inter deve guardarsi dal possibile assalto del Manchester City per un top player: apertura solo a uno scambio con la Juventus ko

Gli scacchieri dei top club europei iniziano già a muovere le prime mosse in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Fari accesi sul Manchester City, a caccia della vittoria in Champions League, vero obiettivo dell’undici di Guardiola. Dopo la sconfitta all’esordio in Premier con il Tottenham, la squadra ha rialzato la testa, trovando due vittorie di fila e strapazzando l’Arsenal per 5-0.

L’estate ha però lasciato insoddisfatto mister Guardiola che ha perso Aguero e non è riuscito a portare alla sua corte né Harry Kane (rimasto al Tottenham) né Lionel Messi (approdato al PSG). La rosa rimane di altissimo livello, ma non è da escludere che per la prossima stagione il club possa tornare alla carica per una prima punta. Il rinforzo potrebbe arrivare dalla Serie A, con il City pronto a tentare Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza con l’Inter nel 2023 e la dirigenza si dice tranquilla sul suo rinnovo. Gli scenari rimangono però tutti aperti, con il Manchester City pronto a mettere sul piatto 100 milioni di Euro per arrivare a Lautaro. I nerazzurri, però, non sarebbero intenzionati a privarsi della punta, a meno che non si prenda in considerazione l’idea di uno scambio. Obiettivo individuato in Gabriel Jesus, 24enne anche lui in scadenza con il City nel 2023.

Calciomercato Inter, scambio con il City

Si tratterebbe di uno scambio quasi alla pari, con il City che comunque dovrebbe riconoscere un piccolo conguaglio all’Inter. Gabriel Jesus, autore già di un gol e tre assist in tre partite di campionato, percepisce attualmente uno stipendio di 5 milioni di euro, quasi il doppio di Lautaro. Il giocatore è da sempre un obiettivo anche della Juventus e l’eventuale conclusione dell’affare complicherebbe la ricerca di un attaccante ai bianconeri.