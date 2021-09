La richiesta di Dybala alla Juventus: ‘colpa’ di Cristiano Ronaldo

La Juventus ragiona sul futuro di Paulo Dybala, alla ricerca della fumata bianca per il rinnovo di contratto. Intreccio con il Ronaldo e le cifre in bianconero

Questione tecnica, volendo tattica e sicuramente economica. Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala resta argomento spinoso in casa Juventus e ancora senza una risoluzione concreta. Le contrattazioni vanno avanti senza sosta, a caccia del prolungamento, dopo mesi in cui la Joya e i bianconeri sono stati lontanissimi e con quella scadenza a giugno 2022 che ha fatto tremare i tifosi. Poi la svolta con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e la decisione di puntare sull’argentino. L’addio di Cristiano Ronaldo ha completato l’opera.

Dybala rappresenta ora un epicentro assoluto del progetto Juventus, sotto il profilo tecnico e, volendo, della leadership, nonostante le perplessità caratteriali che spesso piombano su di lui. Un Dybala responsabilizzato sicuramente e che dovrà caricarsi grande peso dell’attacco della Juventus nel prossimo futuro, ma con un rinnovo di contratto ancora tutto da sistemare. Gli scenari propendono tutti verso un prolungamento del calciatore argentino, ma la sintesi economica è ancora tutta da trovare.

La Juventus e la richiesta di Dybala: è anche colpa di Ronaldo

Sono giorni intensi per il rinnovo di contratto di Dybala. La Juventus si è spinta a un’offerta complessiva intorno ai 9 milioni di euro, ma ancora non bastano per ottenere il sì del calciatore. È il caso di parlare anche di effetto Cristiano Ronaldo. Il calciatore, infatti, continua a chiedere 12 milioni di euro a stagione, anche alla luce dei 31 che fino a pochi giorni fa il portoghese percepiva in bianconero. Anche perché l’addio dell’attaccante ha generato un risparmio notevole sul monte ingaggi della Vecchia Signora e Dybala vuole sentirsi al centro del progetto anche sotto questo punto di vista. La trattativa va avanti con la volontà di chiudere in tempi brevi, ma la richiesta resta piuttosto alta da parte dell’argentino.