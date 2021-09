La Juventus punta il bomber. Non solo Vlahovic: colpo in Spagna

La Juventus continua a lavorare per cercare il bomber e spunta un nuovo nome per l’attacco: colpo dalla Spagna

La Juventus ha vissuto un calciomercato difficile e particolare. L’intenzione della società era quella di trattenere gran parte della rosa e aggiungere qualche colpo mirato come Locatelli, ma negli ultimi giorni è cambiato tutto a causa dell’addio di Cristiano Ronaldo che è arrivato con un anno di anticipo rispetto alle previsioni e ha modificato i piani.

La società è corsa subito ai ripari ingaggiando Moise Kean ma non è riuscita a ingaggiare un bomber per garantire un buon numero di gol ogni anno. C’è stato un tentativo per Icardi ma il PSG ha deciso di non liberarlo in prestito e per questo i bianconeri faranno nuovi assalti importanti nell’estate del 2022.

Calciomercato Juventus, caccia al bomber: nel mirino c’è Isak

Tra un anno dunque la Juventus cercherà un assalto importante per un nuovo bomber e proverà soprattutto a ingaggiare gente giovane, come ha fatto già in questi ultimi mesi. Nel mirino c’è Vlahovic della Fiorentina ma non sembra essere l’unico obiettivo: la società starebbe pensando anche ad Alexander Isak del Real Sociedad. Il suo costo potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro.

Il classe 1999 ha realizzato ben 17 reti nello scorso campionato spagnolo e ha disputato anche un Europeo collezionando quattro presenze e fornendo due assist.