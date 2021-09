Pre-accordo con la Juventus: Inter e Roma battute sul tempo

Si infiamma il calciomercato Juventus. I bianconeri possono chiudere un affare in Bundesliga: ecco i dettagli

Archiviato il calciomercato estivo, senz’altro deludente, la Juventus è già al lavoro in ottica futura. Sulla lista di Cherubini e soci, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche uno dei giocatori più interessanti tra quelli con il contratto in scadenza nel 2022 e dunque ingaggiabili a parametro zero a partire del prossimo mese di gennaio. Parliamo di Denis Zakaria, svizzero classe ’96 in forza al Borussia Moenchengladbach. Lo svizzero è un centrocampista di grande forza fisica (è alto più di un metro e novanta) con buone qualità tecniche e prospettive di crescita molto importanti. Fa gola a tanti club, Roma e Inter incluse, ma la Juve potrebbe presto mettere la freccia raggiungendo un pre-accordo con il ragazzo di origini congolesi e chi lo rappresenta (secondo fonti tedesche non più Ramadani).

LEGGI ANCHE >>> L’ex bianconero attacca Cristiano Ronaldo: “La Juventus merita più rispetto”

Calciomercato Juventus, Zakaria nel 2022. Già a gennaio con l’indennizzo

La Juve può garantirgli un quinquennale da 3,5 milioni di euro netti più bonus, a partire da luglio 2022. Non è escluso però che possa provare a prenderlo già con qualche mese di anticipo, quindi a gennaio, considerata la necessità di Allegri di avere a disposizione un giocatore di spessore al centro della mediana. Pjanic è andato al Besiktas, Witsel è più un ripiego e Tchouameni forse troppo giovane… Per averlo subito, il club presieduto da Andrea Agnelli andrebbe a offrire un piccolo indennizzo di 4-5 milioni di euro che, magari, il Borussia potrebbe accettare pur di evitare di perderlo del tutto a zero.