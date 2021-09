L’Inter libera il posto: mossa inaspettata per l’assalto a Insigne

L’Inter studia il calciomercato, alla ricerca delle mosse giuste per sistemare l’attacco. Il nome di Lorenzo Insigne torna con prepotenza nelle idee della Beneamata

L’Inter ha chiuso il calciomercato estivo con gli arrivi di Joaquin Correa e Edin Dzeko in sostituzione di Romelu Lukaku. Un doppio colpo che sta già dando i suoi frutti in Serie A, con gol e ottime prestazioni, ma che alla lunga potrebbe non bastare a comporre lo scacchiere nerazzurro nel reparto offensivo. È per questo che la società si guarda intorno e soprattutto osserva con attenzione il futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno quando chiamato in causa ha sempre fatto bene, ma le sue condizioni fisiche spesso l’hanno costretto lontano dal campo.

Già negli ultimi giorni di calciomercato, l’Inter si è guardata attorno alla ricerca di una soluzione adeguata, ma poi ha trattenuto Martin Satriano e l’ex Udinese e Manchester United. Nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare e non poco. La posizione di Sanchez resta, infatti, in via di valutazione e anche le possibili entrate, con Lorenzo Insigne che stuzzica e non poco la dirigenza nerazzurra.

Inter all’assalto di Insigne: Sanchez resta da valutare

Con Sanchez spesso ai box, l’Inter potrebbe decidere di accelerare l’addio del cileno nelle prossime settimane, con dirette conseguenze anche sul calciomercato in entrata. Insigne piace molto e la sua situazione contrattuale con il Napoli impone l’addio a giugno 2022. Trattasi di un profilo che garantirebbe nuove soluzioni all’attacco nerazzurro, ma contestualmente l’addio di Sanchez dovrà concretizzarsi, visto il contratto in scadenza nel 2023. L’Inter proverà a piazzare il calciatore, ma c’è anche l’idea – al momento, in secondo piano – della rescissione contrattuale. Una mossa che economicamente non sarebbe di sicuro la più vantaggiosa, ma comunque in via di valutazione, dato che libererebbe un posto in attacco proprio per Insigne.