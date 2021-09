L’addio di Cristiano Ronaldo ha provocato scompiglio all’interno della Juventus: piovono gli attacchi nei confronti di CR7

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, l’addio di Cristiano Ronaldo è stato senza dubbio il più pesante in casa Juventus. Infatti il portoghese, che aveva manifestato qualche malumore già al termine della passata stagione, ha lasciato i bianconeri per tornare al Manchester United. Il suo addio ha provocato diversi attacchi nei suoi confronti, visto il modo repentino di lasciare Torino.

A criticare CR7 è anche l’ex giocatore della Juventus Sergio Brio, che ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha affermato: “La Juventus merita più rispetto. Non mi aspettavo che CR7 snobbasse in questo modo il club bianconero, non è stato bello da parte sua. Per carità, rimane un grandissimo giocatore e professionista, però l’addio poteva avvenire in un altro modo e con altre parole”.

Juventus, anche Tacchinardi contro Ronaldo: “Avrebbe dovuto uscire in maniera diversa”

Un addio burrascoso quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Appena arrivata l’offerta decisiva per lasciare i bianconeri il portoghese ha lasciato Torino con il suo aereo privato volando in Portogallo. In molti hanno criticato il suo addio, tra cui l’ex juventino Alessio Tacchinardi.

Ai microfoni di ‘Tuttosport’ l’ex calciatore ha dichiarato: “Sarebbe dovuto uscire in maniera diversa, non andarsene via con il suo aereo privato mentre Allegri parlava in conferenza stampa. Mi aspettavo almeno una conferenza stampa per salutare i tifosi, visto che il popolo bianconero lo ha osannato e si meritava un saluto diverso. Ha messo in seria difficoltà la Juventus a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato”.