Quante critiche per l’Italia dopo l’1-1 | “Male l’attacco”

Tante critiche per l’Italia dopo l’1-1 contro la Bulgaria, riferite soprattutto al reparto offensivo incapace di segnare il secondo gol

Ha fatto molto discutere il pareggio dell’Italia contro la Bulgaria all’Artemio Franchi di Firenze. Il gol iniziale di Federico Chiesa sembrava preannunciare una goleada, ma dopo un errore difensivo Iliev ha punito. Le parate di Georgiev, e una scarsa precisione sottoporta, hanno poi impedito agli azzurri di conquistare i tre punti. Critiche per diversi elementi della squadra, soprattutto in attacco. E’ chiaro che quando arrivano questi risultati, non passa inosservato il fatto di non avere top player come invece hanno le altre nazionali.

Italia-Bulgaria, critiche per Berardi

Il giornalista Tony Damascelli ha parlato dell’attacco dell’Italia, concentrandosi tra le altre cose su Berardi: “Berardi male, altro non si appalesa se i grandi club, Inter e Milan o Juventus e Roma hanno là davanti soltanto foreign players“. Insomma, la situazione è quella che è. Le big hanno il loro attacco affidato ai calciatori stranieri e questo rende più complicato la ‘nascita’ di campioni che possano giocare in nazionale e risolvere partite intricate come quella di ieri.