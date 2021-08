Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonisti due portieri e si intrecciano incredibilmente con l’Inter dell’ex Marotta. Ecco tutti i dettagli

Intreccio clamoroso, o come si usa dire in questi casi: shock. Protagoniste Juventus e Inter, protagonisti in egual misura due portieri. Ma andiamo con ordine: uno dei tanti problemi dei bianconeri è rappresentato da Szczesny. Il polacco ‘fedelissimo’ di Allegri è in vistoso calo, con gli orrori di Udine valsi una conferma quasi definitiva. Tanto che a Torino, mangiandosi le mani per aver lasciato andare Donnarumma al PSG, avrebbero cominciato a guardarsi intorno. La dirigenza juventina si starebbe quindi muovendo per l’erede dell’ex Roma. Agenti e intermediaridi tutta Europa allertati, compreso quello di un portiere di ottimo valore e con il contratto in scadenza fra meno di dieci mesi: Andre Onana.

Il camerunense dell’Ajax è una grossa opportunità di calciomercato poiché ingaggiabile a costo zero. Su di lui c’è da tempo l’Inter, a caccia di un degno sostituto di un Handanovic decisamente sul viale del tramonto. Anzi, il nome di Onana sembrerebbe essere in cima alle preferenze di Marotta e Ausilio, solo che per i ben noti problemi del club finora non è stato possibile l’affondo. Ecco allora che il rappresentante del 25enne potrebbe cominciare a ‘flirtare’ con ‘La Vecchia Signora’, proponendo il colpo, anzi lo ‘scippo’ a zero ai diretti rivali.

E l’intreccio Juve-Inter? Semplice, preso o comunque bloccato Onana (all’estero nel mirino di Arsenal e Lione), i bianconeri potrebbero ‘offrire’ Szczesny, molto stimato dall’ex Marotta, proprio ai nerazzurri.

Calciomercato Juventus, Szczesny all’Inter: ecco l’ostacolo principale

La Juventus potrebbe volere anche meno di 10 milioni per Szczesny, ma per il suo passaggio all’Inter – o più in generale per la sua cessione a un altro club – risulterebbe esserci poi un ostacolo quasi insormontabile, ovvero l’ingaggio di 7 milioni di euro netti (quasi 14 lordi) a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2024.

