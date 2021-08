Il futuro di Cristiano Ronaldo è l’argomento che ha tenuto banco per tutta la giornata e che continuerà a monopolizzare gli ultimi giorni di mercato. Sembra, però, sfilarsi dalla corsa al portoghese il Paris Saint-Germain.

La dirigenza della Juventus ha incontrato in giornata Jorge Mendes e nel vertice di calciomercato si è discusso del futuro di Cristiano Ronaldo. I bianconeri hanno ribadito che non si favorirà l’uscita a zero del cinque volte Pallone d’oro, e che la richiesta per il suo cartellino è di 30 milioni di euro. L’interesse più concreto nei confronti di Cr7 sembra quello del City di Guardiola, ma non sarà semplice chiudere l’operazione, dati i tempi stretti. Intanto, una delle poche squadre a potersi permettere l’ingaggio di Ronaldo si tira indietro: il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, il Psg “non ha mai pensato a Ronaldo” | Le parole del presidente

Intervenendo alla televisione di famiglia, beINSports, è stato lo stesso presidente del club francese a chiudere le porte a un eventuale arrivo del fuoriclasse a Parigi. “Non ci abbiamo mai nemmeno pensato”, ha dichiarato Nasser Al-Khelaifi rispondendo a una domanda sul possibile ingaggio di Cr7.