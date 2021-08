La Juventus sta cercando di ultimare la cessione di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri: nel mirino c’è anche Richarlison per prendere il suo posto

E’ la giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese della Juventus. Dopo tre anni con la maglia bianconera, il fenomeno lusitano, vincitore di ben cinque Palloni d’Oro, non è riuscito a riportare la Champions League a Torino come in molti si aspettavano ed ora potrebbe inseguirla con una nuova casacca. Magari proprio quella del Manchester City del ‘nemico’ storico Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo infatti, a caccia di una punta, dopo aver visto l’operazione Kane vuole portare Cristiano Ronaldo all‘Etihad.

Al momento, con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo percepisce un ingaggio netto di ben 30 milioni di euro all’anno ed andrà in scadenza al termine di questa stagione. Numeri esorbitanti ai quali la Vecchia Signora vuole rinunciare magari per rinforzare l’organico con giocatori giovani e di qualità. Per il ruolo di erede del portoghese infatti, attenzione anche al profilo di Richarlison, stella dell’Everton e connazionale di Gabriel Jesus, altro nome caldo in sede di calciomercato.

Dalle caratteristiche simili a quelle di Cristiano Ronaldo, sia per fisico che per qualità palla al piede, Richarlison è il sogno in entrata della Juventus di Max Allegri. Il giocatore brasiliano ha una valutazione di circa 55-60 milioni di euro ed il suo contratto con l’Everton scade nel 2024.

Un membro dell’entourage di Richarlison è in Italia in questi giorni, non per la stella dei Toffees, ma, vista la situazione, potrebbe anche fermarsi in zona Torino per una chiacchierata con la Juventus. I bianconeri inoltre, in rosa, hanno un elemento che piace, e non poco, all’Everton: stiamo parlando di Weston McKennie. L’inserimento dell’americano più un conguaglio economico importante potrebbe risultare decisivo per la buona riuscita di un’eventuale trattativa.