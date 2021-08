Calciomercato Milan, Pellegri già in città

Il Milan ha chiuso l’operazione per riportare Pietro Pellegri in Serie A. Il giocatore è a Milano e parla già da rossonero.

Tutto fatto per Pietro Pellegri al Milan. Il 20enne attaccante ex Genoa, è sbarcato in città e domani svolgerà le visite mediche di rito. Paolo Maldini ha così portato a termine l’operazione con il Monaco, e ha assicurato ai rossoneri un giovane di grande prospettiva, pronto a crescere imparando dai veterani Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Il giovane bomber arriva al Milan in prestito dal club monegasco, l’obbligo di riscatto dovrebbe scattare al raggiungimento di determinate condizioni.

Calciomercato Milan, le prime parole di Pellegri da rossonero

Pellegri è pronto a tuffarsi nella nuova esperienza, in cui vestirà una delle maglie più importanti della Serie A, e, appena arrivato a Milano, ha già pronunciato le prime parole da rossonero. “Sono felice, non vedo l’ora di iniziare questa avventura”, ha dichiarato l’ormai ex centravanti del Monaco.