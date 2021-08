Continuano i dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo ma sembra che nessuna squadra sia intenzionata a sostenere l’ingaggio del portoghese

Ad alimentare dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo è stata la scelta di Massimiliano Allegri di non inserirlo tra gli undici titolari per la prima di campionato. Il portoghese era comunque riuscito a segnare il gol della vittoria, poi annullato dal Var, ma la sua situazione continua a tenere tutti col fiato sospeso. Mancano poco meno di 10 giorni alla fine del mercato e sembra sempre più improbabile vedere CR7 lontano dalla Juventus. Si tratterebbe di una maxi operazione di mercato e non ci sarebbero i tempi tecnici per portarla a termine, ciò nonostante non si può dare ancora per scontata la sua permanenza. Ronaldo si sposterebbe solamente per approdare in una squadra che disputa la Champions League. Oltre Psg e Manchester City non tramonta l’interesse del Tottenham.

Calciomercato Juventus, il Tottenham molla la presa per Ronaldo

Nonostante gli ottimi rapporti tra Jorge Mendes e Fabio Paratici (direttore sportivo del Tottenham) che tra l’altro è stato uno dei fautori dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve, appare impossibile per il club di Londra riuscire a sostenere i costi dell’operazione.

Inoltre il presidente degli Spurs, Daniel Levy, preferisce puntare su un attaccante più giovane, che possa rappresentare non solo il presente ma anche il futuro del club. Ronaldo ha un ingaggio troppo alto per le possibilità del patron del Tottenham (circa 31 milioni di euro a stagione) e nel caso in cui Harry Kane dovesse partite, la società londinese virerebbe su altri obiettivi.