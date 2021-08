L’Atalanta rischia contro il Torino ma trova il gol della vittoria nel recupero, vittoria convincente, invece, per la Lazio di Sarri contro un buon Empoli

La prima giornata di Serie A prosegue con Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. La prima gara termina 3-1 in favore della squadra di Maurizio Sarri che torna da ex dopo l’avventura ad Empoli che gli aprì la strada verso il Napoli e vince la sua prima partita sulla panchina bianco celeste. Sorprendentemente, però, è proprio l’Empoli a passare in vantaggio al 4′ con Bandinelli, ma a pareggiare subito i conti per la Lazio ci pensa Milinkovic-Savic. Nonostante gli occhi puntati sul ritorno di Felipe Anderson e sull’esordio di Pedro, a spiccare è Lazzari che raddoppia al 31′ dopo un inserimento perfetto.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, futuro Pogba | L’annuncio di Solskjaer

LEGGI ANCHE>>>Inter-Genoa 4-0, poker dei nerazzurri | A segno anche Dzeko e Calhanoglu

Al 41′ c’è gloria anche per Ciro Immobile che spiazza il portiere su calcio di rigore. Nonostante gli attacchi dell’Empoli nel secondo tempo, la Lazio porta a casa i primi 3 punti della gestione Sarri.

Serie A, Torino-Atalanta 1-2: Roberto Piccoli regala i 3 punti nel recupero

Molto più incerto si rivela, invece, il match tra Torino e Atalanta: i granata danno filo da torcere alla Dea di Gian Piero Gasperini e sfiorano un pareggio che avrebbe dato morale e fiducia alla squadra di Juric. Anche in questo caso la gara si sblocca nei primi minuti grazie a Luis Muriel che mette a segno un gol fantastico, una delle sue solite perle.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, Mourinho sfrutta l’occasione | Colpo dal Real Madrid

Nel secondo tempo, dopo aver tenuto in bilico il risultato, ci pensa il Gallo Belotti a pareggiare i conti con la complicità di una deviazione di Maehle. Per la squadra di Juric sembra completata la rimonta ma nei minuti di recupero segna il bergamasco Roberto Piccoli che regala i 3 punti in extremis alla ‘Dea’.

Tabellino marcatori:

EMPOLI-LAZIO 1-3

4′ Bandinelli, 6′ Milinkovic-Savic, 31′ Lazzari, 41′ Immobile (R)

TORINO-ATALANTA 1-2

6′ Muriel, 79′ Belotti, 90+3′ Roberto Piccoli