La Juventus inizia a pensare al futuro e al possibile erede di Cristiano Ronaldo: Mendes propone un altro portoghese

Manca solamente un anno alla scadenza del contratto di Cristiano Ronaldo con la Juventus, così i bianconeri inevitabilmente iniziano a guardarsi intorno per trovare un possibile erede in caso di mancato rinnovo.

A proporre una valida alternativa sarebbe stato proprio l’agente di CR7, Jorge Mendes, che avrebbe proposto ai bianconeri Joao Felix. La risposta di Massimliano Allegri però sarebbe no.

Calciomercato Juventus, Allegri rifiuta Joao Felix: i motivi

Il prossimo anno la Juventus potrebbe perdere Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes avrebbe offerto Joao Felix come erede ai bianconeri. La risposta di Massimiliano Allegri all’arrivo del talento dell’Atletico Madrid però sarebbe stata negativa.

Il primo motivo per il quale l’operazione non piacerebbe al tecnico bianconero è l’elevato costo del calciatore. Poi il secondo sarebbe lo scarso rendimento in Spagna del portoghese, e infine perché in quel ruolo c’è già Dybala. Dunque un no che spinge la Juventus a guardare altrove per sostituire Ronaldo.