La Juventus ufficializza l’arrivo di Manuel Locatelli con un comunicato sul sito del club: svelate le vere cifre dell’affare

Finalmente è arrivato il momento di Manuel Locatelli in casa Juventus. Per tutta l’estate la trattativa col Sassuolo è stata al centro del calciomercato dei bianconeri, ma ora il centrocampista potrà vestire la maglia juventina. Questa mattina ha effettuato le visite di rito al J Medical, per poi firmare il contratto con i bianconeri.

Nel comunicato ufficiale emanato dalla Juventus vengono anche svelate le cifre: “Juventus Football Club S.p.A. comunica l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni di Manuel Locatelli. L’accordo prevede l’obbligo di riscatto da parte di Juventus delle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi nel corso della stagione 2022/2023. Dunque il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Infine, sono previsti dei premi fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”. Dunque può iniziare la nuova avventura in maglia bianconera per l’ormai ex centrocampista del Sassuolo.