Il Milan è a caccia di un esterno offensivo destro: attenzione al nome di Hirving Lozano del Napoli. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto Alessio Romagnoli

Si infiamma il calciomercato estivo in queste ultime due settimane di trattative. Il Milan di Stefano Pioli, che dovrà fare del suo meglio per il ritorno in Champions League, è a caccia di rinforzi. Nel mirino della squadra rossonera sono molti i profili che si susseguono, dal nome di Alessandro Florenzi a quello di Yacine Adli. Manca però un ultimo slot anche sull’ala destra e, oltre a Domenico Berardi, il Milan potrebbe tornare alla carica per Hirving Lozano, esterno del Napoli di Luciano Spalletti.

La stella del calcio messicano, protagonista nella scorsa stagione con la maglia del club azzurro, potrebbe partire in seconda linea nelle gerarchie di Spalletti all’inizio di questa stagione. In rosa infatti, gli azzurri hanno anche Matteo Politano, pupillo del tecnico toscano dopo l’esperienza all’Inter.

Calciomercato Milan, obiettivo Lozano | Ecco come può arrivare

Per arrivare ad Hirving Lozano, il Milan potrebbe far leva sulla possibile partenza di Kostas Manolas, difensore centrale greco destinato a tornare in patria, ed offrire al Napoli il cartellino di Alessio Romagnoli, ormai ex capitano del club rossonero in scadenza di contratto con la società meneghina nel 2022.

Resta però una certa differenza di valutazione fra Lozano, il cui cartellino vale almeno 40 milioni di euro, ed Alessio Romagnoli per il quale, vista anche la breve scadenza del suo contratto, non si può andare oltre i 30 milioni. Il Milan potrebbe però mettere sul piatto anche un conguaglio economico di circa 5 milioni di euro. Il profilo di Romagnoli non scalda però la dirigenza azzurra che, in caso di partenza di Lozano, preferirebbe un’offerta soltanto cash.