L’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di un attaccante in questa sessione di calciomercato: spunta il nome di Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo

Finalmente il calcio giocato sta per tornare! Dopo la grande vittoria dell’Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020, il Paese calcistico riparte con il campionato di Serie A dove l’Inter, passata da Antonio Conte a Simone Inzaghi in panchina, vorrà confermare la vittoria dello Scudetto. La doppietta però, con l’eventuale anche arrivo della seconda stella sul petto, sarà però un’operazione molto più difficile rispetto allo scorso anno. La Beneamata ha infatti perso in questa sessione di calciomercato due stelle di caratura internazionale: Achraf Hakimi e, soprattutto, Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, MVP della scorsa stagione in Italia, è approdato al Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel ed è stato sostituito da Edin Dzeko, bomber bosniaco precedentemente in forza alla Roma di Josè Mourinho. Un attaccante potrebbe però non bastare in casa nerazzurra, e Marotta ed Ausilio sono al lavoro per rinforzare ulteriormente l’organico della Beneamata.

Calciomercato Inter, altro attaccante | Ecco il nome

Per il nome dell’altro attaccante in casa Inter, gli uomini mercato della Beneamata potrebbero puntare su un giocatore che, nelle scorse settimane, era già sul taccuino di Josè Mourinho, allenatore della Roma. Stiamo parlando di Sardar Azmoun, bomber iraniano in forza allo Zenit di San Pietroburgo.

Classe 1995, l’attaccante del club russo è in grado sia di agire come prima punta che come alfiere in appoggio del vero centravanti. Azmoun è in scadenza di contratto nel 2022 ed ha un valore in sede di mercato di circa 25 milioni di euro. In questa stagione finora nel campionato russo, l’iraniano ha realizzato 4 reti nelle prime 4 presenze.