Calciomercato Inter, bomber gratis | Jovic si 'libera'!

L’Inter cerca un nuovo attaccante per sostituire Romelu Lukaku, e nel mirino è finito Luka Jovic dal Real Madrid

L’addio di Romelu Lukaku mette l’Inter in condizione di acquistare almeno un altro centravanti dopo Edin Dzeko. Sostituire il belga non sarà semplice e Marotta potrebbe puntare su più di un profilo per catalizzare le occasioni che creerà la squadra di Simone Inzaghi. Non c’è tanta liquidità e quindi si lavora per dei profili low cost, che possano affermarsi o rilanciarsi -invece che dei top player da 100 milioni- in maglia nerazzurra. E il nome che torna in voga per l’Inter è quello di Luka Jovic, ora al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Locatelli ad un passo | Ecco cosa manca

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte lo porta in Premier League | Le cifre

Inter, colpo Jovic gratis dal Real Madrid

Il nome di Duvan Zapata sembra essere il primo della lista di Beppe Marotta. Ma occhio alla pista che porta a Jovic, arrivato a Madrid per 60 milioni di euro e mai dimostratosi adatto alle dinamiche Blancos. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, il serbo potrebbe presto scalare le gerarchie per l’attacco, anche perché la moglie del giocatore è una modella affermata che lavora molto a Milano.

Il Real Madrid ha messo delle condizioni favorevoli al trasferimento di Jovic, che potrebbe partire anche in prestito gratuito. Per quella che sarebbe l’ennesima cessione dei Blancos sul mercato. L’Inter valuta, anche perché si tratta di un profilo gradito seguito anche in passato.