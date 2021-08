Calciomercato, annuncio di Koeman | Addio Juventus

Il calciomercato estivo è stato scosso dall’addio di Messi a Barcellona. La partenza dell’argentino ha modificato l’agenda dei catalani, che ora non hanno più intenzione di vendere il loro gioiello.

L’addio di Lionel Messi al Barcellona rischia di creare un effetto domino per diverse operazioni di calciomercato. Se il club blaugrana, prima della partenza dell’argentino, aveva la priorità di vendere i calciatori con gli ingaggi più onerosi, per fare cassa e per risparmiare sul monte stipendi, ora le cose sono cambiate. A sottolineare queste variazioni, è lo stesso allenatore dei catalani, Ronald Koeman, che, prima della partita con la Real Sociedad, ha esaltato un giocatore che fino a qualche giorno fa sembrava sul piede di partenza. Questo repentino adeguamento di strategia, rovina i piani della Juventus, che da tempo segue Antoine Griezmann per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Calciomercato, Koeman esalta Griezmann e mette ko la Juventus

Il tecnico olandese ha speso parole al miele nei confronti dell’attaccante francese, inserendolo al centro del nuovo progetto del Barcellona. “Sa muoversi senza palla e ha spirito di sacrificio. L’addio di Leo, gli darà più libertà. Può essere un vantaggio”, ha dichiarato Koeman, sottolineando quanto la partenza di Messi possa garantire a Grizou quella libertà di esprimersi in campo che gli era mancata negli ultimi due anni.

Un’investitura quella dell’ex allenatore dell’Everton che lascia ben poche speranze, quindi, a chi ancora volesse puntare sul trentenne francese per fare un colpo last minute. Le strade di Griezmann e della Juventus, senza l’addio di Messi ai blaugrana, probabilmente si sarebbero potute incontrare, ora sembra impossibile.