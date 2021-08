Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico. Il portoghese è in scadenza di contratto nel giugno 2022: indiscrezione da Parigi

Futuro incerto per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese dovrà comunicare la sua decisione definitiva visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022. Si pensava anche subito ad una sua partenza immediata, ma al momento lo stesso attaccante della Juventus ha fatto intendere che proseguirà la sua avventura in maglia bianconera. Non è ancora detta l’ultima parola con possibili colpi di scena negli ultimi giorni di agosto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | Assalto in attacco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Insigne nel mirino | Spunta uno scambio clamoroso

Calciomercato Juventus, Di Maria svela tutto su Ronaldo

Lo stesso profilo del campione portoghese è stato accostato anche al PSG, che ha annunciato da pochi giorni anche Lionel Messi. Così anche il suo ex compagno di squadra al Real Madrid, Angel Di Maria, ha parlato di Ronaldo raccontando un retroscena suggestivo: “Morirebbe dalla voglia di essere quì al Paris Saint Germain“.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Milan, doppia tegola | Inzaghi e Pioli in allarme

Ronaldo più Messi sotto la Tour Eiffel sembra essere fantacalcio, ma da Parigi è ormai possibile tutto. Un dream team entusiasmante per vincere ogni trofeo possibile: il futuro del portoghese non è ancora chiarissimo con il contratto in scadenza tra dieci mesi. Il suo arrivo a Torino non ha prodotto il suo effetto desiderato con tante delusioni in Champions League.

L’obiettivo del club bianconero resta quello di tornare a trionfare con la “Coppa dalle grandi Orecchie”, che ormai manca da troppo tempo in casa Juventus. Tutto ruoterà intorno al futuro del portoghese che dovrà prendere la sua scelta definitiva.