Antonio Conte potrebbe portarsi dietro Nicolò Barella qualora tornasse in Premier League: tutti i dettagli

Antonio Conte potrebbe ripartire dalla Premier League dopo aver lasciato l’Inter. Il tecnico vuole un progetto ambizioso, dopo il ridimensionamento del club nerazzurro. La squadra in Premier che più sta soffrendo in questo momento è l’Arsenal, che ieri ha perso in casa del Brentford per 2-0. Arteta vede il suo posto in pericolo, considerando il decimo posto della scorsa stagione. Ed è per questo che Conte sembra essere il principale candidato per sostituire il manager spagnolo.

Inter, Conte all’Arsenal punterebbe su Barella

L’eventuale arrivo di Antonio Conte ‘modificherebbe’ e non di poco il calciomercato dell’Arsenal. I Gunners, per esempio, hanno sborsato 50 milioni di euro per acquistare Ben White dal Brighton. Un acquisto che ha fatto discutere, considerando la spesa effettuata e i problemi che continuano a persistere in fase difensiva nella squadra di Arteta.

Conte, infatti, inizierebbe ad acquistare giocatori dal campionato italiano, specialmente dall’Inter, dove ha riportato uno scudetto dopo anni di oblio. L’ex allenatore nerazzurro punterebbe su Nicolò Barella, da poco laureatosi anche Campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020. L’Inter ha già ceduto Hakimi e Lukaku, e davanti a un’offerta fuori mercato non direbbe di no alla cessione di Barella: si parla, chiaramente, di almeno 70-80 milioni di euro.