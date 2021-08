La Juventus continua a lavorare per il ritorno di un ex che vorrebbe Massimiliano Allegri: piovono critiche per l’affare

La Juventus continua a cercare rinforzi a centrocampo. Ad aumentare la necessità di un innesto in quella zona di campo è anche l’infortuni di Arthur, che recentemente si è operato. Il primo obiettivo dei bianconeri continua a essere Manuel Locatelli, ma la distanza con il Sassuolo sembrerebbe continuare a essere ampia. L’altro obiettivo invece potrebbe essere l’ex Miralem Pjanic, al momento al Barcellona, dove però non è mai riuscito a mettere in mostra al meglio le sue qualità.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, giallo Locatelli: rottura possibile | Lo scenario

Così i blaugrana vedrebbero di buon grado una sua cessione e la Juventus torna a pensare a lui. A parlare della questione legata al ritorno del bosniaco è anche il giornalista Tony Damascelli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha affermato: “Pjanic? Tutti tornano a Torino. Questa operazione è solo un capriccio dell’allenatore”. Qualcuno spera anche che possa tornare un dirigente”.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: “Non vede la palla da due anni”

Rinforzi a centrocampo necessari per Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, ma per ora in casa Juventus le operazioni sembrerebbero non essere semplici. Così mentre per Manuel Locatelli sembrerebbe essere bloccata la trattiva, continua ad avanzare il nome di Miralem Pjanic.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | C’è il rifiuto!

Sul ritorno del bosniaco alla Juventus si è espresso anche il giornalista Furio Focolari, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha detto: “Prima Pjanic era un signore giocatore, ma oggi non è così. Non vede la palla da due anni. Allegri però ha la convinzione di poterlo riportare ai suoi livelli. Se dovesse riuscirci, sarebbe un grande affare. Ma ho i miei dubbi”. Dunque non mancano le critiche per l’eventuale ritorno di Miralem Pjanic, che qualora tornerà alla Juventus dovrà riscattare la deludente ultima stagione.