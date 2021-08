Il calciomercato della Juventus passa anche dal nome di Manuel Locatelli: le ultime sul talento del Sassuolo

La Juventus continua a lavorare all’attuale sessione di calciomercato con la ricerca delle ultime pedine da consegnare ad Allegri per completare la rosa bianconera in vista dell’esordio in Serie A contro l’Udinese. Tra i nomi circolati con insistenza nelle ultime settimane vi è sicuramente quello di Manuel Locatelli che ormai da tempo sogna l’approdo alla Juventus. Il talento di scuola Milan però, stando a quanto riportato dal ‘Quotidiano Sportivo’, non sarebbe così vicino a salutare il Sassuolo. Il quotidiano sottolinea il rischio rottura tra le parti vista anche la distanza di ben 10 milioni tra richiesta dei neroverdi e l’ultima offerta juventina. Locatelli ha già chiarito ed espresso la forte volontà di vestirsi di bianconero ma se questa distanza dovesse protrarsi nel tempo allora non è da escludere una definitiva rottura tra le parti. Il destino di Locatelli verrà dunque deciso nei prossimi giorni, con il calciatore che lavorerà agli ordini di Dionisi in attesa di novità da Torino.

Calciomercato, Locatelli alla Juventus: svolta vicina

“La Gazzetta dello Sport” prova a sciogliere il nodo riguardante il centrocampista, sottolineando come nella giornata odierna potrebbe esserci una telefonata distensiva tra l’ad del Sassuolo Carnevali ed il responsabile dell’area sportiva bianconera Cherubini.

Sono quindi ore caldissime per l’affare che potrebbe quindi sbloccarsi per la gioia, in primis, di Locatelli.

L’accordo, viene riportato, potrebbe essere trovato sulla base di 35 milioni di euro (a metà strada) con il posizionamento dei bonus che accontenti sia il Sassuolo che la Juventus.