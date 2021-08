Il calciomercato bianconero passerà dal destino di Cristiano Ronaldo: svolta e rifiuto per l’asso lusitano

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con Massimiliano Allegri che attende gli ultimi innesti per completare la rosa prima che cominci il prossimo campionato. La ‘Vecchia Signora’ deve fare i conti con il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora tutto da scrivere. In scadenza tra meno di un anno con la Juventus, l’attaccante bianconero è tra i possibili partenti durante il mese di agosto. Dei diversi top club accostati al 36enne portoghese, uno in particolare parrebbe destinato a sfumare definitivamente nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, la priorità del Real Madrid sarebbe solo una: Kylian Mbappe. Il gioiello del PSG può lasciare Parigi e rappresentare il grande colpo dei ‘Blancos’ per le prossime settimane. Uno scenario che vedrebbe scartato ufficialmente il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real. Il talento portoghese non rientra nei piani delle ‘Merengues’ con Florentino Perez che ha ufficiosamente chiuso la porta in faccia al ritorno del cinque volte Pallone d’Oro. Il portale spagnolo sottolinea come, nonostante la volontà dell’attaccante di tornare a Madrid a tre anni dall’addio per sposare il progetto Juventus.

Calciomercato Juventus, Perez allontana Ronaldo: i motivi

Sia per l’età che per i costi del ricchissimo ingaggio (attualmente, CR7 guadagna 31 milioni netti all’anno), il futuro di Ronaldo difficilmente sarà a Madrid. Al pari di James Rodriguez (anche lui in scadenza nel 2022, con l’Everton, e desideroso di far ritorno al Real) la decisione di Florentino Perez pare assolutamente definitiva.

C’è solo Mbappe nei pensieri del numero uno dei ‘Blancos’: Cristiano Ronaldo è destinato, in caso di addio alla ‘Vecchia Signora’, a trasferirsi altrove.

Nonostante una stagione condita da 44 presenze, 36 reti e 4 assist vincenti, l’attaccante portoghese non vestirà nuovamente la maglia del Real Madrid.