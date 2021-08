Calciomercato Juventus, Pjanic e l'indizio social | Segnale d'addio

Il futuro di Miralem Pjanic è sempre più in bilico, con la partenza da Barcellona che ormai pare inevitabile. Il bosniaco lancia un altro messaggio via social

La Juventus è al centro del calciomercato italiano, in questa fase. O meglio, i centrocampisti sono al centro del calciomercato della Juventus. Sembra quasi uno scioglilingua, eppure corrisponde alla verità dei fatti. I bianconeri, infatti, proseguono, come accade ormai da diverse settimane, nella ricerca di un centrocampista davanti alla difesa che possa far comodo a Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, giallo Locatelli: rottura possibile | Lo scenario

Non sono pochi i nomi finiti nel mirino dei bianconeri. E’ impossibile non menzionare quel Manuel Locatelli che sta brillando con Italia e Sassuolo, ma la cui trattativa vive ora un momento di stallo. E allora attenzione al ritorno di Miralem Pjanic. Un nome che ha fatto molto bene in Italia e con la Juventus, ma che al Barcellona ha fallito, trovando per giunta meno spazio rispetto alle attese. Pjanic è accostato anche all’Inter, ma quella che lo riporterebbe a Torino sembra la pista più calda. Un nuovo segnale arriva direttamente dal calciatore attraverso i suoi profili social.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | C’è il rifiuto!

Calciomercato Juventus, Pjanic lancia un segnale d’addio: la ricostruzione

E sicuramente anche Miralem non starà vivendo con le mani in mano questo momento sul calciomercato. Il regista è ancora al Barcellona, ma, in attesa di novità decisive per il suo futuro, il bosniaco ha lanciato un piccolo segnale su quello che potrebbe essere il suo destino. Ha pubblicato, infatti, nel primo pomeriggio di oggi, una foto in felpa con lo stemma del Barcellona ben visibile, commentando in didascalia con un “Ciao”. In molti l’hanno preso come un saluto agli spagnoli, un chiaro segnale del ritorno in Italia dell’ex Roma. Juventus e Inter restano alla finestra, in attesa dei prossimi sviluppi, intanto il nome di Pjanic resta caldissimo sul calciomercato.