Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a trattare con il Cagliare per il colpo Nandez: arriva l’annuncio del calciatore

Inter-Nandez, un matrimonio che a brevissimo potrebbe concretizzarsi. La trattativa con il Cagliari prosegue da diverso tempo in sede di calciomercato, con il giocatore che vuole fortemente approdare alla corte di Inzaghi e vestire nerazzurro. C’è, però, ancora distanza tra i club sulla parte economica. Ballano sempre 2 milioni di euro tra la richiesta sarda per il prestito oneroso con diritto di riscatto e l’offerta della ‘Beneamata’. Saltato l’incontro che era in programma ieri, le due compagini stanno discutendo anche della situazione legata a Nainggolan e di eventuali contropartite tecniche, come Pinamonti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, addio Lukaku | “L’Inter è finita”

Nel frattempo, il centrocampista è tornato in Sardegna e ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo, intercettato ai microfoni di ‘Inter-news.it’: “Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Io non so ancora nulla, la mia testa è qui a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani”.