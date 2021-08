In casa Milan uno dei top player avrebbe chiesto a sorpresa la cessione: si sarebbe offerto al top club europeo

Dopo il raggiungimento della qualificazione in Champions League, il Milan si prepara ad alzare l’asticella nella prossima stagione. Per farlo ovviamente la rosa di Stefano Pioli avrà bisogno di innesti importanti e di qualità, proprio come Olivier Giroud arrivato ad affiancare Zlatan Ibrahimovic in attacco. A sorprendere tutti sarebbe stato proprio il bomber svedese che lo scorso anno in rossonero ha collezionato 27 presenze con 17 gol messi a segno.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, il classe 1981 prima di questa sessione estiva di calciomercato avrebbe deciso di offrirsi a un top club europeo. Tutto sarebbe successo prima del rinnovo con i rossoneri, poi firmato fino al 2022.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic si offre al PSG: la risposta di Leonardo

Il calciomercato estivo riserva sempre sorprese, ma questa volta in casa Milan la sorpresa sarebbe avvenuta prima dell’apertura di questa. Infatti secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, Zlatan Ibrahimovic prima di rinnovare con i rossoneri per un altro anno avrebbe avuto importanti dubbi e si sarebbe offerto al PSG.

L’attaccante svedese ha già giocato con la maglia del PSG per quattro anni, ma dove sarebbe voluto tornare forse per puntare a vincere la tanto ambita Champions League. A dire di no a Ibrahimovic però sarebbe stato il direttore sportivo dei parigini Leonardo, che avrebbe preferito profili diversi per rinforzare il suo club. Così poi è successo ciò che tutti sappiamo, ovvero il rinnovo dello svedese. Un retroscena che sorprende.