A meno di sorprese sarà il primo colpo della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Lo vuole fortemente Allegri

L’ultimo incontro avvenuto ieri non ha portato alla fumata bianca, ma ci sono ancora pochissimi dubbi sul fatto che alla fine Sassuolo e Juventus giungeranno ad un accordo su Manuel Locatelli. E’ il centrocampista cresciuto nel Milan, fresco Campione d’Europa con l’Italia di Mancini, il prescelto di Allegri per rinforzare il centrocampo, ovvero uno dei punti deboli della squadra bianconera. E la Juve è la prescelta del classe ’98, tanto è vero che in queste settimane ha respinto in maniera netta le avances di Borussia Dortmund e Arsenal che pure offrivano più soldi sia ai neroverdi che probabilmente a lui.

Un’intesa verrà trovata, dicevamo, magari sui 35 milioni di euro escluso qualche bonus e con una formula conveniente pure per la società della famiglia Squinzi (prestito biennale con obbligo?).

LOCATELLI ALLA JUVE: LE CIFRE – Tra Locatelli e ‘La Vecchia Signora’ è invece già tutto fatto sulla base di un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione, circa 6 lordi. Fatti due conti, tra cartellino e ingaggio (considerati i cinque anni lordi) il club presieduto da Andrea Agnelli è pronto a investire qualcosa come 65 milioni di euro per Locatelli e per ‘accontentare’ il suo allenatore.

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli: Allegri (ri)vuole anche Pjanic

Non solo Locatelli, per la mediana Allegri spera di riabbracciare il fedelissimo Pjanic scaricato dal Barcellona dopo un solo anno. Il 31enne bosniaco vuole solo la Juve e potrebbe far ritorno in prestito secco biennale dopo l’uscita, tutt’altro che semplice, di Aaron Ramsey.

A.R.