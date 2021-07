La Juventus è alla ricerca di un centrocampista sul calciomercato. Contemporaneamente cerca una nuova sistemazione per Ramsey.

La ricerca di un centrocampista che possa migliorare il reparto nevralgico, è uno dei leit motiv del calciomercato estivo della Juventus. I bianconeri stanno provando a chiudere la trattativa che dovrebbe portare Manuel Locatelli a Torino e vagliano anche le possibilità di un ritorno di Miralem Pjanic alla corte di Massimiliano Allegri. Uno degli imperativi della dirigenza, però, è anche quello di snellire i costi degli ingaggi di giocatori che non rientrano più nel progetto. Uno di questi, notoriamente, è il centrocampista gallese Aaron Ramsey. Una strada per privarsi di un esubero e di arrivare ad un regista ci sarebbe. I bianconeri starebbero valutando, infatti, uno scambio con il Paris Saint-Germain.

Scambio di cartellini con il Psg | Herrera alla Juventus, Ramsey a Parigi

Anche il club del presidente Nasser Al-Khelaifi, infatti, dovrebbe sfoltire la rosa della squadra dopo la sontuosa campagna acquisti portata avanti finora. Uno dei calciatori che non rientrerebbero più nei piani tattici del mister Mauricio Pochettino, sarebbe il regista spagnolo Ander Herrera.

Il 31enne di Bilbao, con alle spalle anche un’eperienza in Premier League con la maglia del Manchester United, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Pjanic, qualora si complicasse la trattativa per il bosniaco. In più la Juve potrebbe risparmiare i 7,5 milioni netti l’anno che guadagna Ramsey, con un contratto in scadenza nel 2023. Quello di Herrera, da 8 milioni, è invece in essere fino al 2024. La ‘Vecchia Signora’ chiederebbe, in caso di decollo della trattativa, al calciatore del Psg di spalmare il suo stipendio in 4 anni, proponendo quindi un prolungamento fino al 2025.