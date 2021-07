La Juventus pensa alla cessione per l’esterno d’attacco che può comunque restare in Serie A: arrivano le dichiarazioni

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per provare a rinforzare la propria rosa ma intanto sono state ancora effettuate ancora poche operazioni ufficiali. Oltre alle entrate, si pensa anche alle uscite e tra queste potrebbe esserci anche Federico Bernardeschi, che non sembra essere a suo agio in bianconero e anche per questo la società potrebbe pensare di cederlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non è più indispensabile | Via dal Real Madrid

Ci sono diverse squadre di Serie A che potrebbero fiondarsi su di lui e non è da escludere anche un derby tra Lazio e Roma. A parlare è il giornalista Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’. Ecco le sue parole: “Penso che Bernardeschi, in una tra Lazio e Roma, farebbe faville. Alla Juventus non va, in Nazionale abbiamo visto il potenziale. Per me, è un giocatore importante”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al baby talento | Superato il Milan

Calciomercato Juventus, Focolari: “Bernardeschi farebbe faville in una tra Lazio e Roma”

La Juventus dunque può trovare una nuova soluzione in Serie A per Federico Bernardeschi, che potrebbe anche finire in una squadra tra Roma e Lazio. Entrambi i club potrebbero interessarsi all’esterno offensivo che in Nazionale non ha fatto malissimo, siglando anche due rigori decisivi in semifinale e finale dell’Europeo dimostrando grande freddezza. Sarebbe sicuramente un’arma importante per due tecnici come Jose Mourinho o Maurizio Sarri, che lo ha già allenato in passato schierandolo diverse volte da titolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Psg in soccorso della Juventus | Nuovo colpo e Inter fregata

Con un ruolo da protagonista in una squadra di livello in Serie A Bernardeschi può riscattarsi dopo anni in ombra con la Juventus.