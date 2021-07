Il Milan lavora per il futuro e pensa a un nuovo rinnovo di contratto: spuntano le cifre dell’offerta per il prolungamento

Il Milan è molto attivo sul calciomercato e, anche se ha ufficializzato poche operazioni fino a questo momento, continua a pensare alle mosse da effettuare per rinforzare la rosa in vista della prossima edizione della Champions League. I rossoneri vogliono sicuramente ben figurare visto che hanno atteso questo momento per ben sette anni.

Dopo aver perso a parametro zero Calhanoglu e soprattutto Donnarumma, la società sta lavorando per i rinnovi di contratto in scadenza nella prossima annata e tra questi c’è anche Alessio Romagnoli. La società sta valutando il da farsi e potrebbe fare un tentativo in queste settimane senza però forzare troppo.

Calciomercato Milan, rinnovo Romagnoli: c’è la possibile offerta

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ infatti, il Milan non dovrebbe fare follie per provare a rinnovare il contratto di Alessio Romagnoli. Un’idea può essere sicuramente la spalmatura dell’accordo mantenendo più o meno le cifre che guadagna attualmente, ovvero 3.5 milioni di euro all’anno: non si andrà di molto sopra quella cifra.

In questa annata Romagnoli ha avuto più di qualche difficoltà. Era partito come titolare ma a causa di alcune incertezze ha perso il posto in difesa e ora non è più un elemento fondamentale. Perderlo a zero però non è sicuramente nelle intenzioni della società che lavora per il rinnovo.

In questa annata 22 presenze e una rete in Serie A per Alessio Romagnoli, alle quali bisogna aggiungere le sei gare di Europa League e le due presenze in Coppa Italia.