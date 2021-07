Arrivano le parole di Andrea Agnelli sul futuro di Giorgio Chiellini, che con ogni probabilità continuerà nella Juventus

Giorgio Chiellini a Euro 2020 ha dimostrato di essere ancora il difensore italiano più forte. Lo ha fatto all’età di 37 anni, insieme al compagno di squadra di sempre, Leonardo Bonucci. I due si completano giocando insieme, e questo la Juventus lo sa. Perderne uno potrebbe essere ‘fatale’ anche per l’altro. Il futuro del difensore sembrava in bilico fino a qualche momento fa, ma ci ha pensato il presidente Andrea Agnelli a sciogliere ogni tipo di dubbio in conferenza stampa, a margine della presentazione di Allegri: “Su Chiellini mi divertite. Ci ho parlato io lunedì scorso, mi sembrava ridicolo interrompere le sue vacanze per firmare il contratto. Per Chiellini non è un problema“. Insomma, il rinnovo del contratto -scaduto lo scorso 30 giugno- arriverà a breve. Per quello che sarà l’ennesimo anno alla guida della Juve da capitano.