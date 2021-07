Saranno ore interminabili per l’Italia che scenderà in campo a Wembley per la finale contro l’Inghilterra: Mancini pensa al cambio!

L’Italia non vede l’ora di tornare a vincere un Europeo, che manca dal 1968. Gli azzurri scenderanno in campo a Wembley domenica 11 luglio 2021 contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Quasi fatte le scelte di formazione del Ct Roberto Mancini, che ha provato nelle ultime ore a provare il tutto per tutto per un cambio decisivo. Secondo indiscrezioni lo stesso selezionatore italiano ha cercato di recuperare Alessandro Florenzi, terzino di proprietà della Roma, ancora alle prese con un problema fisico.

Italia-Inghilterra, Florenzi alza bandiera bianca

Il ct Mancini ha provato così a ridisegnare l’assetto tattico dell’Italia cercando di recuperare a tutti i costi Florenzi. Il terzino italiano, che ha vissuto un’ottima stagione in prestito con la maglia del PSG, ha alzato definitivamente bandiera bianca e non sarà a disposizione per la finale.

L’idea di Mancini sarebbe stata quella di spostare Di Lorenzo a sinistra per Emerson Palmieri per schierare dal primo minuto lo stesso giocatore romano sulla fascia destra. C’è grande apprensione per la velocità di Sterling, che finora è stata l’arma in più della formazione inglese. Problemi anche per il Ct dell’Inghilterra che dovrà fare a meno di Foden, che ha riscontrato un problema al ginocchio. Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro con le formazioni ufficiali che saranno note circa un’ora prima.

Presente a Wembley anche Spinazzola che è partito insieme al resto del gruppo. Il laterale della Roma ha voluo partecipare alla spedizione in Inghilterra per la finale cercando di sostenere i suoi compagni fuori dal campo.