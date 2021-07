L’Inter guarda ai prossimi colpi da mettere a segno nell’attuale sessione di calciomercato: occhi al terzino

La cessione di Hakimi al PSG ha lasciato un buco sulla corsia di destra allenata da Inzaghi. L’Inter prosegue la sua caccia ad un nuovo terzino che sostituisca degnamente il talento marocchino, approdato alla corte di Pochettino. Dei diversi nomi accostati alla compagine nerazzurra, quello di Denzel Dumfries potrebbe sfumare definitivamente. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti su Twitter, nella corsa a Denzel Dumfries ad avere la meglio potrebbe essere l’Everton. L’approdo di Rafa Benitez al posto di Ancelotti pone i ‘Toffees’ in pole position per l’acquisto del forte terzino dal PSV. L’Inter ci pensa da tempo ma proprio l’ex Benitez potrebbe superare la concorrenza nerazzurra, pagando la clausola da 15 milioni fissata nel contratto del laterale olandese.

Uno scenario che vedrebbe dunque la società di Stevan Zhang allontanarsi considerevolmente da Dumfries, apparentemente destinato alla Premier.

“L’Everton spinge per Denzel Dumfries. Il terzino del PSV è stimato da Rafa Benitez”, ha scritto Galetti su Twitter.

Il giornalista ha poi concluso: “I ‘Toffees’ possono anticipare la concorrenza (specialmente dell’Inter) pagando la clausola di 15 milioni. Situazione in evoluzione”.

