Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più un elemento imprescindibile e potrebbe dire addio: i bianconeri hanno in mente l’erede

Il calciomercato della Juventus è pronto ad esplodere. Allegri, Agnelli e Cherubini studiano le mosse migliori per tornare da subito ai massimi livelli. Dal dubbio Cristiano Ronaldo al colpo Locatelli, si prospetta un’estate molto movimentata in quel di Torino. Con un occhio anche al reparto difensivo, in particolare alla fascia sinistra. Alex Sandro è in calo da diversi mesi e non garantisce più l’apporto di un tempo. Il terzino brasiliano classe ’91 non rappresenta di conseguenza un elemento imprescindibile dell’undici del tecnico e potrebbe dire addio.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, avrebbe già in mente il possibile erede. Si tratta di Luke Shaw, esterno basso in forza al Manchester United. L’inglese ha 25 anni e permetterebbe uno svecchiamento al reparto difensivo, composto da diversi ultratrentenni. Il contratto di entrambi i calciatori scadrà a giugno 2023, ma nell’accordo del giocatore dei ‘Red Devils’ vi è anche l’opzione per un altro anno.

Calciomercato Juventus, Shaw per il dopo Alex Sandro: le cifre

Shaw ha brillato con l’Inghilterra a Euro 2020. Domani sera – alle ore 21:00 – affronterà l’Italia in finale, poi si concentrerà sul proprio futuro. La sua valutazione si attesta sui 35 milioni di euro, mentre quella di Alex Sandro intorno ai 25. Occhio al possibile colpo Shaw per la Juventus.