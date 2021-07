Il Milan cerca un profilo per sostituire Calhanoglu e nella lista dei desideri è presente Luis Alberto: Maldini tenta lo scambio

Sono ore frenetiche in casa Milan. La squadra di Pioli, al netto delle assenze, ha cominciato il raduno nel centro sportivo di Milanello. L’entusiasmo in vista della prossima stagione – in cui i rossoneri torneranno a gareggiare in Champions League – è stato frenato nell’ultimo mese dal pesantissimo doppio addio di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero. Due grandi perdite dal punto di vista tecnico/tattico ed economico, perciò il tecnico ora chiede rinforzi in sede di calciomercato. In particolare, la società non è alla ricerca del sostituto idoneo del trequartista turco, approdato peraltro all’Inter. Di recente sono circolati tanti nomi, come Isco del Real Madrid o Ziyech del Chelsea.

Nei pensieri del ‘Diavolo’, inoltre, continua ad esserci anche Luis Alberto. Lo spagnolo della Lazio – in scadenza di contratto a giugno 2025 – ha disputato l’ennesima stagione ad alti livelli e stuzzica le voglie dei milanisti. Il futuro del calciatore è in bilico, soprattutto dopo aver disertato il ritiro con i biancocelesti. Sarri aspetta un confronto per capire le sue intenzioni: nel frattempo, il Milan potrebbe tentare l’assalto. La valutazione dello spagnolo si attesta sui 50 milioni di euro, sicuramente troppi per le casse rossonere.

Calciomercato Milan, tentativo per Luis Alberto: c’è lo scambio

Maldini, infatti, pare sia intenzionato a proporre uno scambio di cartellini per abbassare la parte cash e potrebbe proporre ai capitolini l’opzione Alessio Romagnoli.

La Lazio ha bisogno di potenziare il reparto difensivo e il centrale italiano sarebbe certamente utile alla causa. Conosce bene la piazza – avendo militato per diversi anni nella Roma – e non ha mai nascosto la propria passione per i colori del club di Lotito. Il suo contratto terminerà nel giugno 2022 e e viene valutato dal ‘Diavolo’ intorno ai 25-30 milioni di euro. Servirebbe, perciò, l’aggiunta di un esborso economico ai lombardi per la conclusione positiva dell’affare. Staremo a vedere.