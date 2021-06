Calciomercato Inter, beffa per van Aanholt | Approdo in Spagna!

L’Inter potrebbe mettere le mani su un nuovo terzino sinistro: si tratta di Patrik van Aanholt, ma la pista Barcellona è calda

L’Inter è alla ricerca costante di un terzino sinistro, dopo che la scorsa stagione si sono alternati i vari Perisc, Young e Darmian. Inzaghi, però, necessita di un ‘padrone’ della corsia per il suo 3-5-2. La sua forza sono gli esterni e dopo l’addio di Hakimi ne servirà anche uno a destra. I problemi economici di Suning inducono della valutazioni serie sugli investimenti da fare e non è escluso che si provi ad ingaggiare un calciatore a parametro zero. Uno dei candidati è Patrick van Aanholt, il cui contratto con il Crystal Palace scadrà oggi. La concorrenza è ardua e non sarà facile per Marotta ingaggiarlo.

Inter, beffa Barça per van Aanholt

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, non solo l’Inter si è fatta avanti per van Aanholt. Anche il Barcellona cerca un terzino sinistro dopo l’addio di Junior Firpo e grazie alla presenza di Ronald Koeman, che ha allenato il giocatore nell’Olanda, può vincere la concorrenza dei nerazzurri. In questo momento, i blaugrana sarebbero i principali favoriti: per l’Inter si tratterebbe di una grande beffa, anche perché è un classe ’90 che può ancora disputare degli anni ad alti livelli.