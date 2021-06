Novità importanti per quanto riguarda il fronte calciomercato: il PSG prova a beffare le big della Serie A, assalto possibile

Il calciomercato inizia a regalare indiscrezioni succose in vista della prossima stagione. Le big della Serie A continuano a lavorare per rinforzare le rispettive rose, su tutte Juventus e il nuovo corso della Roma con José Mourinho in panchina. Novità importanti per l’obiettivo di mercato del club giallorosso, il centrocampista svizzero Granit Xhaka, con il suo nome in cima alla lista della spesa. Sulle sue tracce ci sarebbe anche un interessamento della Juventus, pronta a rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Le richieste dell’allenatore livornese sono già diverse con l’obiettivo primario di dimenticare l’ultima stagione sotto la gestione Pirlo.

Calciomercato, Xhaka nel mirino del PSG: l’ultima idea

Come svelato dai media francesi per Xhaka ci sarebbe stato anche l’inserimento del PSG nelle ultime ore. Dopo le ottime prestazioni ad Euro2020 con la maglia della Svizzera: il centrocampista dell’Arsenal è stato uno dei protagonisti in maniera assoluta contro la Francia. Il suo contratto con i “Gunners” scadrà nel giugno 2023, ma il suo futuro sarà già

Così lo stesso club inglese lo lascerebbe partire per una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Mourinho lo vorrebbe vedere subito nel suo centrocampo ideale, ma tutto sarà decisivo nelle prossime ore. Ora lo svizzero è impegnato ancora ad Euro2020 dopo il trionfo ai rigori contro la Francia.

La Roma vuole rinforzarsi così come la Juventus per tornare a collezionare successi importanti in vista della prossima stagione.