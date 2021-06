Fabio Paratici, da pochi giorni annunciato al Tottenham, è al lavoro per rinforzare la rosa degli ‘Spurs’: sguardo totale in Italia!

Dopo tanti anni da protagonista alla Juventus, Fabio Paratici è stato annunciato come nuovo direttore generale del Tottenham. Da diversi giorni lo stesso dirigente italiano è al lavoro per rinforzare la rosa degli ‘Spurs’ arrivando a profili di prima fascia con l’obiettivo di puntellare la rosa a disposizione del nuovo allenatore. Prima Fonseca che è saltato, poi quello di Gattuso: infine, anche Lopetegui ha detto di no alla proposta del club inglese che sta vagliando numerosi profili.

Calciomercato, Correa idea per l’attacco del Tottenham

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” nel mirino del Tottenham ci sarebbe l’attaccante argentino della Lazio, Joaquin Correa, che ha disputato ottime stagioni con la maglia biancoceleste. Il talentuoso giocatore sudamericano, classe 1994, ha messo a segno ben 11 gol conditi da sei assist vincenti.

Con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina, potrebbero esserci cessioni eccellenti visto che l’allenatore toscano avrebbe in mente di riproporre il 4-3-3, che ha entusiasmato a Napoli e alla guida del Chelsea trionfare in Europa League. Il suo futuro è in bilico con il suo contratto in scadenza nel giugno 2024: l’argentino è pronto per una nuova avventura entusiasmante, questa volta in Premier League misurandosi con i migliori al mondo.

La Lazio proverà così ad un addio da urlo in vista della prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione dell’ex tecnico della Juventus. Un’idea suggestiva per il futuro con Fabio Paratici che continua a guardare ai talenti della Serie A per rinforzare la rosa del Tottenham.