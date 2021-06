Calciomercato Inter, piano per Jordi Alba | Rischia Bastoni: il piano

L’Inter lavora sul calciomercato, a caccia di profili importanti per rinforzare la sua rosa. I nerazzurri vogliono il difensore, ma occhio al futuro di Bastoni

L’Inter ha conquistato lo scudetto tanto atteso nell’ultima stagione. I nerazzurri ora devono fare i conti con grandi ristrettezze economiche che stanno limitando enormemente le capacità di spesa e i progetti della Beneamata. Inevitabilmente un big dovrà essere sacrificato nelle prossime settimane, in modo da fare cassa e reinvestire per completare la rosa con profili adatti al gioco di Simone Inzaghi.

Negli ultimi giorni, però, si parla molto di una possibile nuova pista per i nerazzurri, proveniente direttamente dalla Spagna. Il nome di Jordi Alba, infatti, sarebbe entrato nel mirino della Beneamata, a caccia di un nuovo laterale sinistro da regalare all’ex tecnico della Lazio. Non si tratta di un profilo semplice da raggiungere, per i costi che l’operazione comporta e perché il calciatore ha sempre manifestato la volontà di restare al Barcellona.

Calciomercato Inter, Jordi Alba per Bastoni: l’ultima idea con il Barcellona

Sono tante le possibili contropartite tecniche di cui si parla negli ultimi giorni nel possibile arrivo di Jordi Alba all’Inter. Da Lautaro Martinez a Milan Skriniar: molti profili nerazzurri sul piatto potrebbero interessare al Barcellona. Oggi, però, come riportato da ‘ESPN’, spunta un nuovo nome che potrebbe rientrare nell’affare con la Beneamata. Si tratta di Alessandro Bastoni. Ora il centrale è uno dei protagonisti, anche se spesso non da titolare, dell’Italia a Euro 2020 e ha vissuto una stagione straordinaria con l’Inter di Conte. Un profilo che potrebbe attrarre particolarmente il Barcellona, ma l’operazione resta comunque molto complicata. Il calciatore non ha mai espresso la volontà di lasciare i blaugrana e i costi sembrano proibitivi per l’Inter anche sotto il profilo dell’ingaggio. I rumors impazzano, dunque, ma la pista resta difficilmente percorribile.