Resta ancora in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus e intanto il portoghese continua a segnare a valanga con la maglia del Portogallo

Due doppiette in tre partite del girone a Euro 2020: è questo il bilancio di Cristiano Ronaldo finora con la maglia del Portogallo di Fernando Santos. Numeri da record che lo portano in vetta alla classifica dei bomber in nazionale e confermano il grande stato di forma del giocatore lusitano che, ieri sera contro la Francia, ha freddato due volte dal dischetto il numero uno della Francia Hugo Lloris. Intanto, continuano le discussioni in sede di calciomercato circa il futuro di Cristiano Ronaldo che, nella prossima stagione, potrebbe anche non vestire la maglia della Juventus tornata nelle mani dell’allenatore toscano Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo, capocannoniere e miglior attaccante dell’ultima Serie A, ha un contratto in scadenza con la Vecchia Signora nel 2022 dopo essere approdato alla Continassa nell’estate del 2018 dal Real Madrid di Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Dal PSG alla permanenza in bianconero

La partenza di Cristiano Ronaldo dalla Juventus non è un’eventualità da dare per scontata. L’ingaggio infatti pesantissimo del giocatore portoghese, ben 31 milioni di euro netti a stagione, ne fanno un elemento difficilmente arrivabile per gran parte dei top club europei. Su CR7 attenzione all’interesse del Manchester United, nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile scambio con Pogba, ma la differenza anagrafica fra i due complica e non poco le cose.

Il club più quotato per il trasferimento di Cristiano Ronaldo è a questo punto il PSG di Mauricio Pochettino che sta chiudendo anche per l’arrivo di Sergio Ramos, libero dal Real Madrid dopo una carriera in maglia Blancos.