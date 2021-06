Juventus e Milan hanno un obiettivo comune per rinforzare il centrocampo nel calciomercato estivo: dalla Spagna potrebbe arrivare la beffa

Sta per entrare nel vivo la sessione estiva di calciomercato. Per ora la maggior parte delle attenzioni sono rivolte a Euro 2020, che terminerà il prossimo 11 luglio, ma nel frattempo i club sono già all’opera per assicurarsi nuovi colpi. Proprio l’Europeo è una vetrina importante per molti calciatori, e il centrocampista della Danimarca e della Sampdoria, Mikkel Damsgaard sta sfruttando al meglio l’occasione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Milan e Juventus beffate | Raiola lo porta in Bundesliga

Infatti il classe 2000 ha superato la fase a gironi con la sua nazionale, segnando anche un gol decisivo contro la Russia, e attirando su di sé gli occhi di diversi club. In particolare a puntare il mirino su di lui in Serie A sembrerebbero essere Juventus e Milan, che vorrebbero rinforzare la propria rosa proprio con il danese. Ma un nuovo interesse arriva dalla Spagna e potrebbe beffare i due top club italiani.

Calciomercato, il Barcellona punta Damsgaard: Juventus e Milan beffate

La Juventus e il Milan continuano a lavorare al futuro delle proprie rose, con un obiettivo in comune, ovvero quello di rinforzare il centrocampo. Le due squadre inoltre sembrerebbero aver puntato allo stesso obiettivo in Serie A, ovvero il centrocampista della Sampdoria, Mikkel Damsgaard.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio e plusvalenza con il Barcellona | Beffa Milan

Secondo quanto riportato da ‘Diario Sport’, a mettere gli occhi sul calciatore danese sarebbe anche il Barcellona. Infatti i catalani sembrerebbero rimasti impressionati positivamente dalle prestazioni di Damsgaard a Euro 2020 con la Danimarca e sarebbero pronti a puntare su di lui. La Sampdoria sembrerebbe valutare il centrocampista intorno ai 30 milioni, e la concorrenza del Barcellona potrebbe complicare ulteriormente i piani di Juventus e Milan.