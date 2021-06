Euro 2020, tabellone e calendario della fase ad eliminazione diretta | Ecco date e orari

Euro 2020: ecco il tabellone completo, il calendario con date ed orari e le possibili avversarie dell’Italia nella fase ad eliminazione diretta

Si è conclusa la fase a gironi di Euro 2020. Da sabato si fa sul serio ed inizieranno le partite da dentro o fuori. Ad aprire la fase ad eliminazione diretta saranno Galles e Danimarca, sabato alle ore 16, mentre alle ore 21, a Wembley, toccherà all’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri affronteranno l’Austria di Alaba e, in caso di passaggio del turno, ai quarti dovranno vedersela con Belgio o Portogallo, mentre la possibile avversaria in semifinale potrebbe essere la Francia campione del mondo o la Spagna. L’altro match clou degli ottavi sarà Inghilterra–Germania. Ecco il tabellone completo, il calendario con date ed orari della fase ad eliminazione diretta di Euro 2020. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Euro 2020, il calendario della fase ad eliminazione diretta: date e orari

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno ore 18.00

Galles-Danimarca (Johan Cruijff Arena, Amsterdam)

Sabato 26 giugno ore 21.00

Italia-Austria (Wembley Stadium, Londra)

Domenica 27 giugno ore 18.00

Olanda-Repubblica Ceca (Puskas Arena, Budapest)

Domenica 27 giugno ore 21.00

Belgio-Portogallo (Estadio de la Cartuja, Siviglia)

Lunedì 28 giugno ore 18.00

Croazia-Spagna (Parken Stadium, Copenaghen)

Lunedì 28 giugno ore 21.00

Francia-Svizzera (National Arena, Bucarest)

Martedì 29 giugno ore 18.00

Inghilterra-Germania (Wembley Stadium, Londra)

Martedì 29 giugno ore 21.00

Svezia-Ucraina (Hampden Park, Glasgow)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 luglio ore 18.00

QF1: Vincente Francia-Svizzera – vincente Croazia-Spagna (San Pietroburgo)

Venerdì 2 luglio ore 21.00

QF2: Vincente Belgio-Portogallo – vincente Italia-Austria (Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio ore 18.00

QF3: Vincente Olanda-Repubblica Ceca – vincente Galles- Danimarca (Baku)

Sabato 3 luglio ore 21.00

QF4: Vincente Svezia-Ucraina – vincente Inghilterra-Germania (Roma)

SEMIFINALI

Martedì 6 luglio ore 21.00

Vincente QF2 – vincente QF1 (Wembley Stadium, Londra)

Mercoledì 7 luglio ore 21.00

Vincente QF4 – vincente QF3 (Wembley Stadium, Londra)

FINALE

Domenica 11 luglio ore 21.00 (Wembley Stadium, Londra)