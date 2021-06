Con Hakan Calhanoglu verso l’Inter, il Milan potrebbe virare su altri profili in sede di calciomercato: attenzione anche al profilo di Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus

Nelle ultime ore, l’Inter di Simone Inzaghi ha accelerato per il profilo di Hakan Calhanoglu, trequartista turco in scadenza di contratto con il Milan. I nerazzurri che, vista la situazione di salute di Eriksen potrebbero perdere il danese, sembrano aver virato sul giocatore turco per il centrocampo cambiando i piani anche del Milan di Stefano Pioli che, nelle ultime settimane, era forte sul profilo di Rodrigo De Paul. L’argentino di proprietà dell’Udinese però è molto vicino ad approdare all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. In quest’ottica, in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato, il Milan starebbe vagliando una rosa di nomi dalla quale estrarre il numero dieci per la prossima stagione.

Sul taccuino di Maldini e Massara resta sempre il profilo di Jonathan Ikone, fantasista del Lille campione di Francia. Il giocatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e può agire, dietro al centravanti, anche nel ruolo di ala destra. Discorso differente per Roberto Soriano. La stella del Bologna sarebbe un’alternativa più economica, ma con meno garanzie dal punto di vista anagrafico rispetto ad Ikone, classe 1998. Attenzione però ad un terzo nome, sempre dalla Serie A!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scelto il post Ronaldo | Lo vuole Allegri!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rinnovo e addio | Scambio con la Juventus

Calciomercato Milan, sostituto Calhanoglu | Altro nome dalla Serie A!

L’altro profilo che potrebbe prendere il posto di Hakan Calhanoglu al Milan è quello di Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo una stagione decisamente opaca in maglia bianconera, il giocatore ex Arsenal ha ritrovato la forma migliore con la maglia del Galles dando, anche nella giornata di ieri, filo da torcere all’Italia di Roberto Mancini, vincitrice del suo gironcino ad Euro 2020.

L’ostacolo per Ramsey è però rappresentato dall’altissimo ingaggio percepito dal giocatore gallese, pari a circa 7 milioni di euro a stagione. Una cifra altissima considerando soprattutto il braccio di ferro avvenuto con Calhanoglu su numeri inferiori ai 5 milioni di euro all’anno.